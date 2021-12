Brazzaville relâche son couvre-feu pour Noël, une première fois depuis mars 2020

Audio 01:15

Une vue aérienne de Brazzaville (Image d'illustration) Universal Images Group via Getty - Education Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Congo, Brazzaville vivait sous couvre-feu, chaque soir, depuis mars 2020 et le Covid-19. Pour Noël, vendredi 24 décembre, cette mesure a été levée. Pas de couvre-feu non plus le 31 décembre pour la Saint-Sylvestre. Une soirée et une nuit sans limite horaire, à quoi cela ressemble-t-il ? Reportage entre petites affaires, bars, et la prière.