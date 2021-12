REPORTAGE

Centrafrique: à Bangassou, les réparateurs de vélos ne connaissent pas la crise

Audio 01:15

Dans l'atelier de réparation de vélo de Joseph Nzanzika à Bangassou. © Carol Valade/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Centrafrique, on dit qu’à Bangassou, petite ville du sud-est, les enfants apprennent à pédaler avant même de savoir marcher. En raison de l’état des pistes et de l’absence de véhicules, la plupart des déplacements se font à vélo. Les jours de marché, on croise des dizaines de femmes à bicyclette, chargées de kilos de marchandises. Une aubaine pour les réparateurs de vélo, une activité particulièrement florissante dans la région.