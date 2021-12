RDC: plusieurs victimes dans une explosion à la bombe dans la ville de Beni

Des soldats congolais traversant la route qui mène la ville de Beni à la frontière ougandaise, ici le 23 mai 2021. (Image d'illustration) © Alexis Huguet, AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au moins six personnes sont décédées dans une explosion samedi 25 décembre en pleine ville de Beni, dans l'est de la RDC. Un homme a déclenché une bombe près d’un hôtel où des gens fêtaient Noël. En plein état de siège depuis le mois de mai, la province du Nord-Kivu continue à subir l'insécurité. Parmi les autres 13 blessés, admis dans des hôpitaux, figurent deux bourgmestres adjoints des communes de Mulekera et de Ruwenzori.