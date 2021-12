Sénégal: l’opposant Ousmane Sonko co-auteur d’un ouvrage sur la décentralisation

L'opposant Ousmane Sonko à Dakar, le 21 février 2019. AFP - CARMEN ABD ALI

Un mois avant les élections locales municipales et départementales, l’opposant politique Ousmane Sonko et Moussa Balla Fofana - membre de Pastef et banquier au Canada - ont sorti le 25 décembre un ouvrage sur la décentralisation éditée par les éditions Harmattan. Un coup de communication à la veille des élections.