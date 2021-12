Au Tchad, la transition approuve l’amnistie générale pour rebelles et opposants

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby lors d'une rencontre au Soudan, à Khartoum du 29 août 2021. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Conseil National de transition a largement voté vendredi 24 décembre en faveur des deux projets de loi prévoyant Amnistie générale pour les rebelles et opposants tchadiens, remettant à zéro les compteurs d'une liste de plus de 200 opposants et membres de groupes armés rebelles. C'était l'une des exigences des opposants pour s’assoir à la table des négociations du dialogue national, initié par le président Mahamat Idriss Déby.