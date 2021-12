Poursuites judiciaires contre Yahya Jammeh en Gambie: le fils du journaliste Hydara garde espoir

Des manifestants tiennent des banderoles sur lesquelles on voit le visage des victimes du régime de Yahya Jammeh, le 25 janvier 2020 (image d'illustration).

La Commission vérité, réconciliation et réparations (TRCC), qui a enquêté en Gambie sur les crimes présumés commis durant les 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh, recommande des poursuites judiciaires contre l'ex-dictateur devant un tribunal international. Le fils de Deyda Hyadara, journaliste assassiné, accueille avec soulagement et espoir cette décision.

Le vendredi 24 décembre, le ministre de la Justice gambien a rendu public le rapport de la Commission vérité réconciliation et réparation. Il recommande des poursuites judiciaires contre l'ancien président Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale (depuis février 2017). Selon la Commission, Yahya Jammeh est responsable de nombreux crimes commis pendant les 22 années qu'il a passées au pouvoir.

Parmi ces crimes: l'assassinat du journaliste Deyda Hydara, le 16 décembre 2004. Durant les auditions menées par la CVR, deux anciens hommes de main de Jammeh ont avoué avoir tiré sur le journaliste d'investigation.

Son fils, Baba Hydara se dit soulagé mais, avec prudence, attend de voir si dans cinq mois, des poursuites seront officiellement enclenchées. « Jammeh avec Jatta, avec Jeng, avec Ibolo, avec Bombardier, tous ces noms-là ont été mentionnés et présumés coupable du meurtre de mon père. C’est quelque chose de vraiment bien parce que, finalement, le gouvernement gambien accepte que ces noms-là, qui ont été désignés, comme présumés coupables du meurtre de mon père. Maintenant, ce qu’on attend, c’est l’autre décision qui va se passer dans cinq mois : le “white paper”, ils vont finalement décider des personnes qu’ils vont juger. Alors ça va être long cinq long mois, mais on a un peu d’espoir que le gouvernement fasse le nécessaire pour les victimes, et que Yaya Jammeh soit jugé. »

