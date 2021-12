Côte d'Ivoire: le procureur veut des poursuites contre tous les responsables des violences de 2020

Le procureur de la République d'Abidjan Richard Adour, lors d'une conférence de presse à la capitale ivoirienne, le 26 décembre 2019. AFP - SIA KAMBOU

Texte par : Pierre Pinto Suivre 2 mn

En Côte d’Ivoire, l’Unité spéciale d’enquête sur les violences liées à la présidentielle de 2020 a rendu ses conclusions. Cette unité composée de 40 policiers et gendarmes placés sous la houlette du procureur d’Abidjan a enquêté pendant 6 mois sur les violences politico-ethniques qui ont fait 85 morts entre août et novembre 2020. À l’époque l’opposition rejetait la candidature d’Alassane Ouattara à un troisième mandat puis avait contesté sa réélection. Selon le procureur, plus de 270 personnes sont impliquées à des degrés divers. Il revient maintenant aux juges d’instruction de choisir qui poursuivre.