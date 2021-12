Mali: les Assises nationales de la refondation dans leur dernière phase

Vue de la capitale malienne Bamako

Après les communes, les cercles, les représentations diplomatiques et les régions, les Assises nationales de la refondation entrent dans leur phase nationale au Mali. Cette vaste consultation lancée auprès des populations par les autorités maliennes veut entendre des recommandations sur la gestion de l’État, notamment avec l’organisation des futures échéances électorales et un possible prolongement de la période de transition.