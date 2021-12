RDC: le bilan de l’attaque à Beni revu à la hausse, le gouvernement accuse les ADF

Des policiers congolais inspectent la scène de l'explosion à Beni, le 26 décembre 2021. AP - Al-hadji Kudra Maliro

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En République démocratique du Congo, le bilan de l’attentat à la bombe, le jour de Noël dans la ville de Beni, au Nord-Kivu, est passé dimanche 26 décembre à 8 morts et 20 blessés. Le porte-parole du gouvernement congolais et le gouverneur militaire du Nord-Kivu ont alors expliqué à la presse à Kinshasa les circonstances de cette attaque, que le gouvernement qualifie de « terroriste et islamiste ».