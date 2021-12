Cameroun: nouvelles condamnations au sein du parti MRC, dans l’œil du cyclone

De nouvelles condamnations ont été prononcées, ce mardi 28 décembre au tribunal militaire de Yaoundé, contre des militants d'opposition. Après une trentaine d'entre eux la veille, sept membres du MRC, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun, ont été condamnés, dont deux à sept ans de prison. Le MRC dénonce des « mensonges » du gouvernement pour justifier « leurs abus ».

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

Les sept nouvelles condamnations prononcées mardi portent à 45 le total des militants du MRC jugés coupables de faits d'« insurrection » ou de « rébellion » par les magistrats militaires. Comme c'était le cas pour leurs camarades passés devant la justice lundi, les prévenus étaient absents lorsque la justice s'est prononcée. En détention depuis plus d'un an à la prison centrale de Yaoundé, ils avaient fait le choix de boycotter l'audience, en contestation de cette juridiction militaire. Ils estiment qu'elle n'a pas la qualité de juger des civils.

Ce boycott n'a toutefois pas attendri le tribunal, qui s'est montré impitoyable contre ces militants de l'opposition. Deux d'entre eux ont écopé des peines les plus lourdes : sept ans de prison pour la présidente de la Ligue des femmes, Mispa Awasum, et pour le coordinateur du parti, Pascal Zamboue. Lundi, Alain Fogué, premier vice-président du parti, et Olivier Bibou Nissack, porte-parole du président du MRC Maurice Kamto, avaient eux aussi été condamnés à sept ans de prison.

Ces militants avaient été arrêtés en septembre 2020 après des manifestations anti-régime appelés par le MRC et d'autres leaders d'opposition. Malgré une récente campagne de Maurice Kamto appelant à libération sans délai de ces opposants, le pouvoir n'a donné aucune suite. Au contraire, il a plutôt durci le ton.

Les manifestations de rue du MRC étouffées

Le 8 octobre 2018, 24 heures à peine après les opérations de vote de la dernière élection présidentielle camerounaise, Maurice Kamto annonçait à la surprise générale sa victoire face à Paul Biya. Près de quatre ans plus tard, l'homme politique est devenu le principal opposant au régime de Yaoundé. Lui et le parti qu'il a fondé en 2012, le MRC, sont engagés dans une véritable épreuve de force avec le camp d'en face.

Sous couvert de la contestation des résultats de la présidentielle de 2018, Maurice Kamto avait annoncé le lancement d'un plan de résistance nationale en plusieurs points, avec pour levier essentiel les manifestations de rue. Malgré quatre ou cinq tentatives dans diverses villes du Cameroun, aucune n'a réellement pu se tenir, car étouffées et réprimées. Le président du MRC a même déjà payé de sa personne dans cette bataille : au lendemain de la présidentielle, il a passé neuf mois en prison avec le directoire du parti, pour « tentative d'insurrection » déjà.

Entre juin et septembre 2020, Maurice Kamto a été assigné à résidence avec toute sa famille après un appel au boycott des élections régionales. Les militants du MRC font, eux aussi, l'objet d'interpellations et de condamnations en masse, à l'instar de la dernière vague. Après celle-ci, le mouvement d'opposition a fait savoir qu'il se retirait de tout débat public.

« La démocratie va à reculons au Cameroun. Pourtant, en préambule de notre Constitution, il est clairement indiqué que manifester pacifiquement est un droit reconnu à tout citoyen. » Cameroun: Marie-Flore Mboussi s'exprime après les condamnations de dizaines de membres du MRC Christina Okello

