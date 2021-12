Reportage

Mali: les propositions récoltées sur le terrain exposées aux Assises nationales de la refondation

Audio 01:25

Des participants débattent lors de la première journée des Assises nationales de la refondation, à Bamako, le 27 décembre 2021. © Kaouru Magassa, RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Mali, la première journée de la phase nationale et finale des Assises nationales de la refondation s'est tenue lundi 27 décembre au Centre international de conférence de Bamako. Les délégués et représentants venus de toutes les régions du Mali étaient regroupés en quatre ateliers pour débattre des 13 thématiques. De la sécurité à la santé, en passant par la gouvernance et les accords de paix, ils doivent faire la synthèse des propositions récoltées dans les communes et régions.