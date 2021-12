Marée noire à Maurice: le capitaine du Wakashio condamné à 20 mois de prison

Le capitaine du Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, quitte le tribunal à Port-Louis, le 18 août 2020. AP - Rishi Etwaroo

Un an et demi après le naufrage du Wakashio, qui avait engendré la pire catastrophe écologique de Maurice, la sentence est tombée lundi 27 décembre : la justice mauricienne a condamné à 20 mois de prison le capitaine du navire, ainsi que son second. Le responsable indien du navire a reconnu avoir bu le soir de la catastrophe, le 25 juillet 2020, lors d’une fête d’anniversaire arrosée à bord du vraquier japonais.