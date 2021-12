RDC: campagne de vaccination massive contre le choléra dans trois provinces de l'Est

Un membre de la Croix-Rouge congolaise explique aux enfants à Kinshasa les symptômes de l'épidémie et les précautions à prendre, le 18 janvier 2018. re

En République démocratique du Congo, une campagne vaccinale a été lancée contre le choléra lundi 27 décembre. Trois provinces de l'est du pays, où l'on enregistre une augmentation du nombre de cas, sont dans la ligne de mire de l’OMS.

4 millions de doses de vaccins ont été livrées dans les régions concernées. « Nous sommes en train d’appuyer le gouvernement dans la vaccination dans trois provinces : la province du Tanganyika, la province du Haut-Lomami et la province du Sud-Kivu », précise le docteur Gervais Folefack, coordinateur du programme des urgences pour l'OMS en RDC.

Les autorités comptent « vacciner environ 2 millions de personnes âgées de 1 an et plus contre le choléra », car la maladie sévit de manière endémique dans la région.

« On a connu une très grosse flambée en RDC en 2017, mais avec les actions que l’on a mises en œuvre depuis quatre ans, on a constaté une baisse significative du nombre de cas de choléra depuis le début de l’année 2021 », ajoute M. Folefack. Selon lui, la nouvelle hausse des cas vient d’une « panne sur le réseau de distribution de l’eau potable aux populations ».

« Pas beaucoup de résistance sur le terrain »

La vaccination en cours est la deuxième campagne massive contre le choléra dans le pays depuis le début de l'année. En mars et juillet derniers, plus d'1,4 million de personnes avaient été vaccinées dans la province du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays.

Les autorités sont confiantes. « Je crois que les préparatifs ont été bien faits, les populations sont bien sensibilisées, on n’a pas beaucoup de résistance sur le terrain », se félicite le docteur.

