Togo: la société civile lance une pétition pour la libération de deux journalistes arrêtés

Une pétition a été lancée la semaine dernière par la société civile pour obtenir la libération de Ferdinand Ayité et Joël Egah, deux journalistes togolais arrêtés le 10 décembre 2021.

Publicité Lire la suite

Au Togo, la pétition lancée par le front citoyen Togo Debout rencontre un succès inattendu. « Nous sommes très heureux de voir que, très rapidement, à travers la diaspora, et même ici au Togo, ça a pris », se félicite le porte-parole du front citoyen David Dosseh.

Les deux journalistes Ferdinand Ayité et Joël Egah ont été arrêtés le 10 décembre 2021 après une émission dans laquelle ils raillaient deux ministres du gouvernement. « Cette décision de justice est totalement inacceptable, elle est unique. Des journalistes qui se trouvent derrière leurs barreaux alors qu’ils étaient tout simplement en train de faire leur travail, pour nous, c’est inacceptable et nous sommes heureux de voir qu'au Togo également c’est inacceptable », commente M. Dosseh.

Pour Togo Debout, la réponse à cette pétition illustre la « surprise » et « l'inacceptation » de cette décision de justice. « Au début, on espérait pouvoir atteindre 1 000 signatures difficilement, mais vu l’allure que cette pétition a prise, nous pensons que très rapidement nous allons dépasser les 1 000. Alors pour nous, le prochain objectif pour nous, ce n’est plus 1 000, mais c’est peut-être 5 000 », explique David Dosseh.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne