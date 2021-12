À Alger, le président mauritanien Ghazouani a été reçu par son homologue Tebboune

C’est ce mercredi que la visite d’État entamée lundi par le président mauritanien à Alger prend fin, son premier déplacement en Algérie depuis qu’il a accédé au pouvoir il y a deux ans. Côté algérien, on indique que cette visite s’inscrit dans le cadre « du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre deux pays frères ». Un accord a d’ailleurs été signé.

Cette rencontre en tête à tête entre le président Tebboune et son homologue Ghazouani a eu lieu mardi mais rien n'a filtré sur son contenu. Dans la conférence de presse commune qui a suivi, la question d’une éventuelle médiation du président Ghazouani pour tenter de réconcilier Alger et Rabat n'a pas été évoquée.

Le président mauritanien a juste qualifié sa visite en Algérie de « fructueuse et constructive ». Cette visite à Alger a une forte « charge symbolique » et « témoigne d'une grande importance géopolitique », indique la presse proche de la présidence algérienne.

Pour Alger et Nouakchott, elle doit impulser une nouvelle dynamique des coopérations commerciales et économiques. Mais il a également été prévu de renforcer la coopération dans le secteur de la sécurité, surtout à la frontière commune suite au décès il y a quelques semaines de trois routiers algériens visés par des drones marocains non loin de la frontière mauritanienne.

À travers la consolidation de leur coopération, c'est un « partenariat stratégique » que les deux pays cherchent à établir en multipliant les accords. Mardi, c'est un protocole entre les deux confédérations patronales qui a été signé. Il stipule la création d'un conseil d'affaires algéro-mauritanien, dans le but de promouvoir les liens entre les investisseurs des deux pays.

En avril dernier déjà c’est un comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien qui avait été créé afin de « renforcer les investissements et les échanges commerciaux entre Alger et Nouakchott »

