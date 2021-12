Élections en Libye: le parlement veut plus de concertations et fixe une nouvelle réunion

Un Libyen protestant pour le maintien des élections en Libye, lors d'une manifestation à Benghazi, le 24 décembre 2021. REUTERS - ESAM OMRAN AL-FETORI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le parlement libyen a de nouveau discuté, mardi 28 décembre, de la feuille de route et d'un nouveau calendrier pour les élections. Son porte-parole a annoncé qu’une nouvelle réunion aurait lieu la semaine prochaine pour laisser le temps à plus de concertations. La commission parlementaire chargée du suivi des élections et de la planification de la prochaine période s'était refusée lundi à fixer une nouvelle date pour la présidentielle, prévue à l'origine le 24 décembre.