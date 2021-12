Covid-19: le variant Omicron circule en Guinée, où le nombre de cas «a explosé»

C'est désormais officiel : après le Sénégal, le Nigeria et le Ghana, la Guinée est elle aussi touchée par le variant Omicron en Afrique de l'Ouest. Et il circule déjà largement dans le pays selon Sory Condé, chargé d'étude au département surveillance de l'Agence nationale de sécurité sanitaire.

En cette fin d'année 2021, la pandémie de Covid-19 sévit de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Le variant Omicron se répand et n'épargne plus la Guinée. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) l'a annoncé mercredi 29 décembre : le variant a été détecté dans des analyses de ces derniers jours.

« Entre le 20 et le 25 décembre, ont été séquencés 26 échantillons de personnes positives et testées dans nos centres de prises en charge à Conakry. 14 se sont révélés positifs au variant Omicron. Le variant circule dans notre pays », a confirmé Sory Condé, chargé d'études au département surveillance de l'ANSS, au micro de Matthias Raynal, notre correspondant à Conakry.

Réunion de crise

Cette révélation corrobore ce que Sory Condé confiait déjà lundi 27 décembre : en Guinée, « le nombre de cas a explosé », insiste-t-il. Les chiffres sont éloquents : « Nous sommes passés de 53 cas positifs sur la semaine 50 à 362 cas confirmés sur la semaine 51. On peut faire un lien entre la circulation d'Omicron en Guinée et cette augmentation du nombre de cas. »

« C'est pour cette raison que l'on a tenu une réunion de crise avec l'ensemble des affaires impliquées dans la riposte au Covid-19 dans notre pays, pour discuter des mesures urgentes à prendre afin de maîtriser cette nouvelle vague naissante », conclut Sory Condé.

