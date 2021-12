Discours sur l'état de la nation au Bénin: Patrice Talon évoque le Covid-19 et le terrorisme

Dans son tout premier discours sur l'état de la nation devant les députés depuis sa réélection contestée d'avril 2021, le président béninois a évoqué la crise sanitaire liée au Covid-19 et surtout les attaques survenues ces dernières semaines dans le nord-ouest du pays.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

L’exercice est une obligation constitutionnelle. Une fois par an, le chef de l’État béninois prononce devant les députés un discours sur l’état de la nation. Cette année, « vigilance » et « détermination » représentaient l’engagement pris par Patrice Talon devant les députés sur la lutte contre le terrorisme, avant d’annoncer un renforcement considérable des capacités opérationnelles de l’armée.

« Nous avons été à plusieurs reprises éprouvés ces derniers temps », a reconnu le président. Officiellement, trois attaques terroristes ont causé la mort de trois soldats béninois à Porga et à Arli en décembre. Le Bénin était dans la prévention depuis deux ans, a fait savoir Patrice Talon, et ceci a permis selon lui d’étoufferles velléités d’incursion et de procéder à des arrestations justifiées.

16% de couverture vaccinale

Le chef de l'État a également abordé son plan de riposte contre le Covid-19. Notamment en appelant à la vaccination car le taux de la couverture vaccinale est faible : autour de 16%, selon nos informations.

En revanche, il n’a guère évoqué la situation politique interne ni la décrispation politique réclamée par ses opposants depuis 2019. Rien non plus sur les détenus ou les opposants condamnés.

Toutefois, une séquence a fait le tour des réseaux sociaux. À la tribune, Patrice Talon a déclaré : « C’est le tout premier discours sur l’état de la nation de mon second mandat. Je n’ai pas dit le deuxième. » Les députés ont applaudi et son entourage a interprété que Patrice Talon ne ferait pas plus de deux mandats, qu'il allait respecter la Constitution et quitter le pouvoir en 2026.

