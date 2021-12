Afrique du Sud: à Johannesbourg, hommage à Desmond Tutu dans la cathédrale St Mary's

L’Afrique du Sud salue Desmond Tutu, disparu le 26 décembre à 90 ans, toute cette semaine. Les funérailles du combattant de l’apartheid sont prévues samedi, à la cathédrale St George's du Cap, où ses cendres seront conservées. Auparavant, de nombreuses cérémonies ont lieu dans tout le pays. À Johannesbourg, des bougies ont été allumées mercredi 29 décembre par la mairie devant l’ancienne maison de l’archevêque, à Soweto. Une messe a été organisée dans son ancienne cathédrale St Mary's.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Johannesbourg, Claire Bargelès

C’est une messe du soir intimiste qui a une nouvelle fois rendu hommage à l’homme d’église qu’était Desmond Tutu, mercredi 29 décembre à Johannesbourg. Tshenolo est venue se recueillir dans ce lieu, cette cathédrale St Mary's, dont il a été le premier doyen noir :

« Il était un combattant pour la liberté, mais il croyait aussi qu’il était important de faire la paix. Jusqu’à la fin, c’était quelqu’un de très moral, c’est très respectable. Donc nous sommes venus saluer cela. »

C’est aussi ici que Desmond Tutu fut ordonné évêque de Johannesbourg, en 1985, un an avant de devenir archevêque. Sele est fier de continuer à prier dans ce lieu très lié à l’histoire de cette grande figure de l'Afrique du Sud :

« Il a eu un impact sur ma vie. Je me souviens de son combat pour la liberté. Il ne se revendiquait d’aucun parti, il se concentrait surtout sur les âmes. C’était vraiment un homme du peuple. »

Mais pour le doyen actuel de la cathédrale, Xolani Dlwati, il est important de rappeler que les prêches de Desmond Tutu, à l’époque, ne plaisaient pas à tout le monde :

« Aujourd’hui, on le loue, ''Oh Desmond'', comme si tout le monde l’adorait. Mais c’était très dur pour lui au début. Même au sein de l’Église, souvenez-vous. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à quitter l’église anglicane à cause de ses prises de positions, de ce qu’il représentait, et de sa voix véhémente utilisée pour remettre en cause les injustices. »

Une cérémonie d’hommage plus grand format devrait se tenir dans la matinée du jeudi 30 décembre, dans cette même cathédrale.

► À lire aussi : Abdoulaye Bathily: «Desmond Tutu a joué un rôle d'éveil des consciences pour la communauté noire»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne