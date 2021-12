RDC: le président Tshisekedi poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï

Felix Tshisekedi, le 18 mai 2018, lors d'une conférence de presse (image d'illustration). AFP

Le président congolais Félix Tshisekedi poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï. Après la province du Kasaï oriental et de la Lomami, le chef de l'État et son épouse sont attendus dans le Sankuru et d’autres régions du centre du pays. Cette tournée est une occasion de se confronter aux réalités de ces zones délaissées, sans infrastructures viables.