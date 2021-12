Covid-19 à Madagascar: frustrations face à l'attente pour avoir le résultat des dépistages

Le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter ces dernières semaines sur la Grande Île. Le village Voara, centre de dépistage en périphérie de la capitale, a été pris d'assaut ces derniers jours et l'attente des résultats fait perdre patience à de nombreux Tananariviens.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Dans le quartier de Mahamasina, au centre de la capitale, ils sont une trentaine à attendre devant la direction de la veille sanitaire, la plupart excédés. Une semaine après avoir effectué son test, Santatra n'a toujours pas reçu le SMS qui devait lui transmettre le résultat. Une attente qui compromet ses revenus : « Je me suis déplacée ici parce que je ne peux pas reprendre le travail tant que je n'ai pas l'attestation de résultat qui indique que je suis négative. Cela fait une semaine que je ne peux pas travailler et gagner de l'argent. Je viens enfin d'avoir le résultat. »

Patricia, secrétaire, qui a fait son test il y a neuf jours n'a pas eu la même chance. Elle déplore un manque d'organisation depuis la recrudescence des cas de coronavirus : « Je suis déjà venue ici hier, mais il y avait beaucoup de personnes testées positives. On attend tous au même endroit. Je suis partie parce qu'on ne sait pas qui est malade ou non et on peut se transmettre la maladie ! Aujourd'hui, j'ai attendu quatre heures et je n'ai toujours pas de résultat. Je dois revenir demain. »

Longue attente avec des cas positifs

Au village Voara, grand centre de dépistage en périphérie d'Antananarivo, plusieurs centaines de prélèvements sont effectués chaque jour, indiquent une source au sein du ministère de la Santé. Et les laboratoires peinent à suivre.

C'est là que Tojo, soudeur, s'est rendu il y a dix 10 jours : « Il y avait tellement de monde que je ne pouvais pas voir le devant de la file d'attente. On m'a dit que j'aurais le résultat dans quatre jours, mais je n'ai rien reçu. J'y suis retourné ce matin, mais ils m'ont redirigé ici. Je suis négatif, mais on est collé les uns aux autres et je viens de voir qu'une personne qui patientait à côté de moi a eu un résultat positif. »

Contactée, une source au sein du ministère de la Santé indique que les résultats négatifs sont normalement transmis par SMS et les positifs par appels téléphoniques et précise que des contacts erronés empêchent les équipes du ministère de joindre les patients.

Le ministère de la Santé souligne que les personnes qui présentent des signes cliniques du coronavirus ne doivent pas attendre les résultats de leur test pour se faire soigner.

