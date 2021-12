Covid-19: la Côte d'Ivoire face à une flambée record du nombre de cas

En Côte d'Ivoire, près de 1 600 cas de Covid-19 ont été recensés jeudi 30 décembre par les autorités sanitaires. C’est un record depuis le début de l’épidémie. Le nombre de contaminations flambe depuis quelques jours.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

1 578 cas ont été recensés. Du jamais vu en Côte d’Ivoire qui connait là son record d’infection au Covid-19 en une seule journée. La veille, le pays avait déjà franchi un plafond avec 1 502 cas. Si le ministère de la Santé n’est pas en mesure de donner d’explications sur cette flambée ni de précisions sur la probable présence d’Omicron dans le pays, il assure que « la situation épidémiologique est sous contrôle ».

4 549 échantillons ont été prélevés jeudi et 5 300 mercredi, plus du double de la fourchette habituelle qui se situe entre 2 000 et 2 500 prélèvements analysés chaque jour. Pour autant, même si davantage d’échantillons ont été analysés, le taux de positivité reste élevé : 34,7% ce jeudi 30 décembre après 28% la veille, mercredi. Un taux qui monte inexorablement depuis une semaine.

Depuis quelques jours, le gouvernement a décidé de tester à l’aéroport les passagers en provenance de pays à risques. Pour ce faire, il a aussi mandaté des laboratoires privés afin d'accroître la capacité d’analyse des prélèvements.

Pour l'instant, peu de morts

Pour l’instant, le taux de létalité ne monte pas sensiblement. En Côte d'Ivoire, 712 personnes ont officiellement péri du Covid-19 depuis l’apparition du virus. Mais on sait qu’il y a généralement un temps de latence de deux à trois semaines entre la flambée des cas et les décès dus à ces nouvelles infections.

La Côte d'Ivoire a passé les 7 millions de doses de vaccins administrées. Pour autant le pays n’a pas encore atteint la barre des 10% de vaccinés contre le Covid-19.

