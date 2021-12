«Il était un vrai modèle»: au Cap, les Sud-Africains se souviennent de Desmond Tutu

Dernier jour de veillée, ce vendredi, à la cathédrale Saint-Georges du Cap, en Afrique du Sud. Les fidèles et admirateurs de l’Archevêque Desmond Tutu peuvent venir se recueillir sur son cercueil.

Avec notre envoyée spéciale au Cap, Gaëlle Laleix

Desmond Tutu, The Arch, comme l’appellent les Sud-Africains, est mort dimanche 26 décembre à l’âge de 90 ans d’une longue maladie. Sa dépouille repose dans un cercueil en pin clair, du plus simple appareil, comme il l’avait demandé.

Céline reste quelques minutes dans l’église. Elle s’incline devant le cercueil et ressort aussitôt, émue. Elle avait 20 ans quand le régime de l’apartheid a pris fin : « Ça fait remonter à la surface des souvenirs… Certains sont bons, d’autres tristes. Son cercueil est tellement simple, sans fioriture. C’était un homme simple et droit », témoigne-t-elle.

Muntlane, 66 ans, est venue à la cathédrale Saint-Georges accompagnée de son petit-fils à qui elle a tout raconté de la vie de l’archevêque, l’homme qui a changé son destin. « Je suis fière aujourd’hui d’être sud-africaine, grâce à lui et Nelson Mandela. Ils ont transformé nos existences en vraies vies, fières, libérées, au moins de l’apartheid. À cette époque-là on vivait dans une telle souffrance... Je n’ai pas de mots. C’était horrible », raconte-t-elle.

Oubale lui n’a que 14 ans mais il est venu avec son exposé d’école sur Desmond Tutu, qui fait la fierté de sa grand-mère : « Il était un vrai modèle pour moi. Il me poussait à être bon avec les autres, les aider et plus encore ».

La cathédrale accueillera du public jusqu’en fin d’après-midi ce vendredi. Les funérailles elles, auront lieu demain.

