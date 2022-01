Afrique du Sud: dernier adieu à Desmond Tutu à la cathédrale St George du Cap

Desmond Tutu s’est éteint dimanche à l’âge de 90 ans et un dernier hommage lui est rendu à la cathédrale St George’s du Cap ce samedi 1er janvier 2022.

Ce samedi 1er janvier l'Afrique du Sud fait ses adieux à Desmond Tutu. Les obsèques de l’archevêque se déroulent à la cathédrale anglicane St George’s du Cap.

Avec nos correspondante et envoyée spéciale au Cap, Claire Bargelès et Gaëlle Laleix

Après une semaine d’hommages, de messes, de cérémonies interreligieuses, et de recueillements, il est temps pour les Sud-Africains de laisser partir l’homme à la robe pourpre. Le prix Nobel de la paix s’est éteint dimanche à l’âge de 90 ans et un dernier hommage lui est rendu à la cathédrale St George’s du Cap ce samedi. Un lieu symbolique puisque c’est au sein de cette cathédrale qu’il a officié en tant que premier archevêque anglican noir, et c'est de là que sont parties de nombreuses marches de protestation contre le régime de l’apartheid.

Desmond Tutu représentait une véritable autorité morale pour la nation arc-en-ciel. Pourfendeur de l’apartheid, militant pour les droits des homosexuels ou encore la fin de l’occupation de la Palestine, The Arch, comme l’appellent les Sud-Africains, représentait un véritable modèle. Malgré son extrême popularité, c’est une cérémonie de taille réduite et intime qui sera organisée ce 1er janvier.

Des funérailles tout en sobriété

Il pleut des cordes ce samedi matin sur le Le Cap, ce qui fait dire à un agent chargé de la sécurité des obsèques que les anges pleurent Desmond Tutu.

Le cercueil de Desmond Tutu, en bois de pin dépourvu de toute fioriture, entrera ce samedi une dernière fois dans la cathédrale St George’s, pour une cérémonie avant tout religieuse, comme l’avait souhaité l’ecclésiastique.

Desmond Tutu a pourtant droit à des funérailles nationales, mais il ne souhaitait pas qu’elles soient organisées en grande pompe. Pas de salves de coups de canons par exemple, comme c’est d’habitude le cas dans ces circonstances, et les seuls symboles de l’État seront le discours du président Cyril Ramaphosa, et la remise du drapeau sud-africain par des militaires à la veuve de l’archevêque, Leah.

Si le roi du Lesotho sera présent aucun autre chef d’État n'est annoncé pas plus que de grands dignitaires étrangers.

Une cérémonie en petit comité

Les différentes prières se dérouleront donc en petit comité au sein de la cathédrale, alors que seules cent personnes ont été invitées, pour cause de restrictions dues à la pandémie, mais aussi parce que Desmond Tutu ne souhaitait pas de cérémonie exubérante, ni d’importantes dépenses. Il avait lui-même supervisé la préparation du dispositif, il y a quelques années, afin que les Sud-Africains conservent de lui une image pieuse et simple.

La cérémonie, officiée par son ami de longue date, le révérend Micheal Nutall, est retransmise à la télévision et sur les réseaux sociaux. Desmond Tutu sera ensuite incinéré et ses cendres demeureront à l’intérieur de la cathédrale Saint George.

