Burkina Faso: le rapport 2019/2020 sur les droits humains relève une situation préoccupante

Des déplacés vivant près de Ouagadougou en septembre 2019 (Image d'illustration). © AFP Photos/ISSOUF SANOGO

Le dernier rapport de la commission nationale des droits humains remis au président Roch Marc Christian Kaboré jeudi 30 décembre conclut que la situation est très préoccupante dans le pays. Selon la commission, l’année 2019/2020 a été marquée par plus de 750 attaques ayant occasionné la mort de 1 504 civils et 343 militaires et policiers. La commission appelle au respect du droit international des droits de l’homme et de la législation nationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.