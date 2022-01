Congo: pas de couvre-feu mais un réveillon dans les poubelles à Libreville

Les autorités congolaises ont assoupli quelques mesures liées à la lutte contre le Covid-19 et ont autorisé une Saint-Sylvestre sans couvre-fe u mais les Brazzavillois l’ont vécue dans l’insalubrité. Dans les quartiers populaires, la société Averda chargée, de collecter et traiter les ordures, n'a pas fait son travail de ramassage. Celles-ci débordent. Les populations sont désolées et craignent l’apparition de maladies.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Presqu’à l’entrée de l’hôpital général de Djiri, récemment mis en service, les immondices s’amoncèlent. Plus loin, au quartier Texaco où les gens viennent s’approvisionner notamment en manioc, l’aliment de base, les ordures rendent le quotidien invivable.

« Ces derniers temps, nous ne comprenons rien. Dans tous les quartiers de Brazzaville, on trouve des tas d’immondices partout. Cela dérange parce qu’on est humain et on ne peut cohabiter avec la saleté. Il y en a devant les marchés et les hôpitaux ! Les mouches et les insectes qui tombent sur ces immondices finissent dans nos ménages », se plaint cet habitant rencontré près d’un bac débordant d’ordures.

Les Brazzavillois ne comprennent pas pourquoi la société Averda ne fait plus son travail comme il se doit, alors que ses charges sont supportées par le contribuable.

« Ce qui se passe dans notre pays, on n’arrive pas à le comprendre. La société Averda fonctionne sur la base des revenus des fonctionnaires. On prélève au moins 2 000 FCFA sur le salaire de base de chaque fonctionnaire mais on n’arrive pas à comprendre ce qui se passe sur le terrain.», s'agace un Brazzavillois. « Rien ne va changer dans ce pays. Ce pays est comme ça et il restera toujours comme ça », renchérit, agacé, un autre.

Selon des sources proches d’Averda, l’Etat n’ayant pas honoré ses engagements, ces derniers temps , cette société qui emploie plus de 2 000 agents, a subi une dégradation de son parc automobile, ce qui explique les faiblesses constatées dans la collecte et le traitement des ordures.

