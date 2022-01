Les messages de vœux de chefs d'État africains à leurs concitoyens pour 2022

Tour d'horizon de ce passage obligé pour les chefs d'État. L'occasion pour eux de prononcer un discours de rassemblement et optimiste pour l'année 2022 après deux années marquées par la pandémie de Covid-19.

Mamadi Doumbouya a donné des précisions sur la suite du processus de transition lors de ses vœux aux Guinéens. Une autre annonce importante a été faite par les autorités : l'ancien chef de l'État, Alpha Condé, va pouvoir quitter le territoire guinéen, rapporte notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal.

Dans un communiqué, le CNRD précise que ce voyage à caractère médical ne pourra pas durer plus d’un mois conformément à l’engagement pris par la Cédéao. Le départ du chef d’État déchu pourrait intervenir dans les jours qui viennent. Lors de son premier déplacement à l’étranger, Alpha Condé subira donc, officiellement, des examens médicaux. Des rumeurs faisaient état ces dernières semaines d’une dégradation de l’état de santé de l’ancien chef d’État de 83 ans.

L’information a presque éclipsé les vœux du président putschiste. Béret rouge, veste beige couverte de médailles, Mamadi Doumbouya est apparu à la télévision nationale l’air sévère. Dans un discours au ton rassembleur, il a indiqué que l’organisation d’assises nationales « sur toute l’étendue du territoire » guinéen et dans les ambassades du pays à l’étranger se feraient pour le premier trimestre de l’année 2022.

Face à la remontée du Covid, Andry Rajoelina met en avant le CVO+

Le président malgache Rajoelina a rappelé les mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus, rappelle notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain. Il a notamment promu le CVO+, la gélule produite à partir du principe actif de plantes traditionnelles, l'artémisia et le ravintsara : « Tout le monde peut se faire vacciner gratuitement. Mais je précise que le vaccin est un choix de chacun. Il n'est pas obligatoire. Nous avons distribué du CVO+, un produit issu de la recherche malgache. Nous avons constaté qu'il protège et qu'il a sauvé beaucoup de vie, surtout en ce moment. »

Routes, écoles, hôpitaux ou encore usines… Dans son discours le chef de l'État a insisté sur les infrastructures déjà construites. Il a aussi évoqué celles qui le seront pour cette nouvelle année, particulièrement le début de la construction d'une autoroute qui reliera la grande ville portuaire de la côte Est, Tamatave, à la capitale, Antananarivo.

Alors que cette fin d'année a été marquée par le mécontentement de nombreux Malgaches face aux coupures d'eau et d'électricité encore plus importantes qu'à l'accoutumée, ce dernier a adressé, entre autres, un message aux responsables de la Jirama, la compagnie nationale de distribution d'eau et d'électricité. « Je sais qu'il faut faire un effort particulier concernant la gestion de la Jirama parce que c'est le droit de chacun d'avoir accès à la lumière, à une électricité sans coupure et à une eau potable. J'incite les responsables et les employées de cette société à prendre leurs responsabilités »

Après avoir prôné des « pratiques différentes de l'opposition », Andry Rajoelina a aussi appelé « l'apaisement pour réussir » et à la « solidarité » pour concrétiser « le développement du pays ».

Félix Tshisekedi veut rendre à la RDC ses lettres de noblesse

Félix Tshisekedi s’est adressé au peuple congolais depuis la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï Central. Amour, paix, santé, bonheur et prospérité… Ces vœux ont été exprimés par le président de la République au peuple congolais pour l’année 2022. Pour ce passage à la nouvelle année, Félix Tshisekedi s’est félicité d’avoir replacé la RDC sur la scène internationale en l’ouvrant au monde, explique notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe.

Pour cette année qui commence, Félix Tshisekedi souhaite que tous les Congolais contribuent ensemble à l’œuvre salutaire de refondation de ce bel édifice qu’est la RDC. Comme il l’a déclaré le 13 décembre devant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, le président Tshisekedi a réitéré ses vœux de rendre à la RDC ses lettres de noblesse.

Mais pour cela il a appelé ses compatriotes à conjuguer leurs efforts pour faire ensemble de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.

Alassane Ouattara veut réduire les inégalités sociales

Alassane Ouattara s'est satisfait du retour à la paix en Côte d'Ivoire et a félicité les partis politiques pour la tenue des premières législatives inclusives depuis une vingtaine d'années en mars. Pour 2022, l'accent sera mis sur la bonne gouvernance, l'emploi des jeunes et des femmes. Mais surtout Alassane Ouattara a insisté sur sa volonté d'accélérer les réformes économiques et de réduire les inégalités sociales notamment avec le lancement d'un nouveau plan de réduction de la pauvreté sur trois ans.

Macky Sall appelle à préserver « l’héritage des Anciens »

Au Sénégal, le président Macky Sall s’est adressé à la Nation vendredi. Un discours d’une petite trentaine de minutes. Sur le front de la pandémie de Covid-19, « le nombre de cas est en nette hausse », a souligné le chef de l’État, qui a une nouvelle fois appelé la population à se faire vacciner. Macky Sall a par ailleurs défendu les mesures prises pour contenir la hausse des prix et les projets d’infrastructures lancés par le gouvernement.

Après une année 2021 marquée par des émeutes meurtrières au mois de mars, et en perspective des prochaines échéances électorales, le chef de l’État a aussi lancé un appel à préserver « l’héritage des Anciens » qui ont bâti une « Nation qui rassemble ».

Ali Bongo évoque ses problèmes de santé de 2018

Ali Bongo a aussi présenté ses vœux à la nation. Pour la première fois, le président Ali Bongo a évoqué ses problèmes personnels de santé, indique notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.

« En octobre 2018 à Riyad en Arabie Saoudite, j’ai subi une terrible épreuve. Cette épreuve, je l’ai assumée et l’ai surmontée grâce à la foi. Mais aussi grâce à votre soutien. Un soutien sans faille que je n’oublierai jamais, raconte le président gabonais. Cette épreuve, je l’ai surmontée également grâce à l’amour de ma Patrie, l’amour de ma famille ; l’amour de mes parents ; l’amour de mes enfants ; l’amour de mon épouse. Même au plus fort de la tempête, vous avez toujours été là. Forts tel un roc. Dieu sait ce qui aurait pu se passer si je ne vous avais pas tous eu à mes côtés ».

Sur le plan diplomatique, Ali Bongo a rappelé avec fierté que le Gabon siège dès aujourd’hui et pour deux ans au Conseil de sécurité de l’ONU comme membre non permanent. Il a aussi annoncé que le Gabon adhérera au Commonwealth en 2022.

Sur le plan national, Ali Bongo a promis lever les mesures restrictives contre le Covid 19 entre avril et juin en fonction de l’évolution de la pandémie. Il a aussi dénoncé les grèves des collecteurs d’impôts et des enseignants. Mais n’a fait aucune proposition de dialogue pour une sortie de crise.

