Mauritanie: le gouvernement se veut rassurant sur l'état de santé de Mohamed Ould Abdel Aziz

En Mauritanie, l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz vient de passer sa troisième nuit d'hospitalisation. Après deux nuits à l'hôpital militaire de Nouakchott, il a été admis dans la nuit (à minuit heure locale) au centre cardiologique de Nouakchott où trois spécialistes l'ont pris en charge pour des examens.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Nouakchott, Salem Mejbour Salem

L’état de santé de l’ancien président est rassurant selon un communiqué rendu public vendredi après-midi du ministère de la Justice. Il n’y a donc pas de crainte et seuls les médecins concernés sont habilités à se prononcer.

Mais cette sortie du gouvernement mauritanien 72h après l’hospitalisation de Mohamed Ould Abdel Aziz, est loin de satisfaire la famille et les avocats de l’ex-chef de l’État. Ils maintiennent leurs déclarations et continuent d’affirmer que Mohamed Ould Abdel Aziz souffre des problèmes cardiaques sérieux. Sa tension artérielle ne cesse de monter selon l’une de ses filles. Il aurait beaucoup signé de la bouche et du nez avant son admission à l’hôpital militaire mercredi dernier rapporte Me Ichidou, l’un de ses avocats.

Mohamed Ould Abdel Aziz est inculpé pour corruption, blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Ce qu’il a toujours réfuté.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne