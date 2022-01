Afrique du Sud: un violent incendie ravage le Parlement du Cap

Le feu s'est déclaré, ce dimanche 2 janvier, au Cap, cette ville portuaire méridionale d’Afrique du Sud où un incendie s’est déclaré, il y a plusieurs heures, dans le complexe qui abrite les deux chambres du Parlement sud-africain, des bâtiments classés comme site historique par le pays. Le feu s'est déclaré vers 5 heures du matin, heure locale, dans cette zone située à quelques mètres de la cathédrale St George’s où se sont déroulées, hier samedi, les funérailles de l’archevêque Desmond Tutu.

Avec notre correspondante au Cap, Claire Bargelès

De la fumée s’échappe encore des tuiles et des fenêtres au-dessus du fronton de cette Assemblée nationale. Les pompiers continuent de s’affairer et grimpent, avec leurs lances à eau, les marches sur lesquelles sont gravées les valeurs de la Constitution.

Ils sont sur le pont depuis très tôt, ce dimanche matin, pour sauver les bâtiments touchés en premier, les bâtiments les plus anciens qui datent de 1885 et désormais, ils tentent de contrôler le feu qui s’est propagé au siège de la Chambre basse. Les flammes n’ont pas fait de victimes, selon les autorités mais on ne sait pas encore à quel point le complexe a été endommagé.

Le président Cyril Ramaphosa, présent sur place, regrette cet événement désastreux, au lendemain de la cérémonie d’adieu à Desmond Tutu et ajoute que l’archevêque aurait été accablé par la nouvelle, alors que les dieux sont garants de la démocratie sud-africaine.

Une enquête est en cours pour savoir quelles sont les origines de cet incendie. Selon le chef de l’État, une personne a été arrêtée et entendue par les policiers.

Ces derniers mois, la ville du Cap a été plusieurs fois aux prises avec des incendies. En avril, un feu parti de la Montagne de la Table, s’était propagé jusqu’à la principale université de la ville, détruisant sa précieuse bibliothèque. Et un mois plus tôt, un incendie s’était déjà déclaré au sein de ce même Parlement.

