Centrafrique: à Paoua, le fléau des morsures de serpents

Une victime de morsure de serpent prise en charge à l'hôpital de Paoua, en Centrafrique. © Carol Valade/RFI

Dans la préfecture de Paoua, située dans le Nord-Ouest de la Centrafrique, les morsures de serpents sont un véritable enjeu de santé publique. En cause: le mbakara, un petit serpent très venimeux et très fréquent lors de la saison sèche. Les agriculteurs en zone rurale en sont les principales victimes. En raison de l’état des routes et de l’insécurité, se déplacer jusqu’à l’hôpital est un défi.