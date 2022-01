Covid en Ouganda: le président annonce un allègement des restrictions sanitaires, la population soulagée

Après deux ans de restrictions strictes en raison de l'épidémie de Covid, les Ougandais pourront de nouveau emprunter les transports publics, aller à l'école et dans des bars et discothèques. AFP - ISAAC KASAMANI

Après deux ans de restrictions strictes en raison de l'épidémie de Covid, les Ougandais pourront de nouveau emprunter les transports publics, aller à l'école et dans des bars et discothèques. L’annonce a été faite vendredi 31 décembre par le président Yoweri Museveni au moment de ses vœux au public. Bien que le virus n'ait pas encore été éradiqué, le chef d'État ougandais mise sur la campagne de vaccination pour endiguer de nouveaux cas. Et l'allègement des restrictions sanitaires est un soulagement pour les Ougandais.