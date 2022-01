Présidence française de l’UE: les dossiers compliqués du prochain sommet avec l’Union africaine

Le président français Emmanuel Macron, à l'issue d'un sommet de l'UE à Bruxelles, le 17 décembre 2021. AP - John Thys

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le président français préside depuis le 1er janvier le conseil de l’Union européenne et Bruxelles sera le cœur de la diplomatie entre l’Europe et l’Afrique lors du sommet des deux institutions régionales des 17 et 18 février 2022. Après celui d’Abidjan en 2017, ce sixième sommet entre les deux institutions, reporté en octobre dernier en raison de la pandémie, doit se tenir en présentiel, avec deux continents qui ne s’accordent pas sur tous les dossiers qui doivent être sur la table.