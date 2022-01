RDC: des incertitudes et un gouvernement confiant à huit mois des Jeux de la Francophonie

À huit mois de la tenue des jeux de la Francophonie à Kinshasa, c’est encore l’incertitude. Les retards accumulés dans la préparation font craindre un nouveau report ou une délocalisation de cet événement sportif et culturel prévu du 19 au 28 août 2022 dans la capitale congolaise. Du côté des autorités congolaises, on se montre pourtant confiant.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Félix Tshisekedi pensait bien faire en nommant son Haut-Représentant au Comité National de ces Jeux. Il disait par cette décision vouloir suivre personnellement le déroulement des travaux, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Par exemple, les Jeux sont censés coûter environ 48 millions de dollars, selon le premier cahier des charges convenus avec le Comité International des Jeux de la Francophonie.

Mais jusqu’à octobre, les choses n’étaient pas si claires. Un budget d’environ 200 millions de dollars a été présenté sur base notamment des contrats aux contours flous signés avec certaines entreprises.

Finalement, tout ou presque a été recommencé. Le Haut-Représentant du chef de l’État au Comité National des Jeux a été limogé et un nouveau directoire a été mis sur pied. Isidore Kwandja est le nouveau directeur du comité national de ces neuvièmes Jeux et commente la situation : « On a trouvé une situation désastreuse. Les travaux étaient pratiquement à l’arrêt. Il y a eu un certain nombre de contrats qui étaient signés sans respecter la procédure. Le gouvernement avait ainsi décidé de mettre en place une commission pour enquêter sur tout cela ».

L'échec n'est pas permis pour le gouvernement

Aujourd’hui, la phase de re-contractualisation est presque finie. Si les décaissements se font rapidement, les travaux vont reprendre dès janvier, rassure-t-on, et les infrastructures de base seront livrées avant juin.

Un plan B est également prévu avec l’utilisation des installations de l’Université de Kinshasa comme village des jeux. Isidore Kwandja est lui confiant : « Ces jeux ont été voulus par la RDC. Les autorités font tout ce qui est possible pour que ces jeux aient lieux. Ils auront lieu en août 2022 en RDC ».

Pour le gouvernement congolais, il faut à tout prix sauver ces jeux. L’échec n’est pas permis avait même souligné le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères.

