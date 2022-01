RDC: en tournée au Grand Kasaï, le président Tshisekedi sur le site du barrage de Katende

En République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi poursuit sa visite au Grand Kasaï. Ce lundi 3 janvier, il est à Tshikapa, quatrième et avant-dernière étape de sa tournée présidentielle dans cette région stratégique. L'occasion pour le président congolais de prendre la mesure des enjeux cruciaux pour les habitants alors que l'opposition y voit déjà une visite de pré-campagne électorale.

De notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda Muzembe

Jamais depuis la rupture avec son allié du FCC de Joseph Kabila et la fin de la grande coalition, le président Tshisekedi n'avait consacré autant de temps à une visite sur le terrain. Ce dimanche 2 janvier, l'attention du président congolais s'est concentrée sur un vieux serpent de mer : Katende et son barrage hydro-électrique.

Déja évoqué sous Mobutu, relancé il y a 5 ans sous Kabila, le barrage hydro-électrique n'a toujours pas vu le jour. Sur place, Félix Tshisekedi a fait lui aussi le constat de la difficulté de mener à terme un tel projet pourtant vital pour cette région et ses habitants enclavés. « Mais où sont donc passés les 6 millions de dollars débloqués récemment par le gouvernement ? », s'est étonné Félix Tshisekedi alors que le site est envahi par les hautes herbes.

C’est un projet sur lequel s'engage le président congolais. Car « l'eau et l'électricité constituent des problèmes cruciaux dans le Grand Kasaï ». Les enjeux sont de taille, et le président sait qu'il sera jugé sur son bilan et donc sur ses promesses à relancer le barrage de Katende.

La veille, encore cette fois à Kananga et devant des milliers de supporters réunis à son arrivée place de l’Indépendance dans le chef-lieu du Kasaï central, il s'est dit déterminé à mener à bien le barrage de Katende. Ses adversaires de Lamuka et des proches de Kabila y voient déjà les signes d’une pré-campagne électorale.

