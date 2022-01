Tunisie: le ministre de l'Intérieur justifie l'arrestation de Noureddine Bhiri

Après trois jours sans donner d’informations sur le motif de l’interpellation musclée du député et vice-président d’Ennahdha Noureddine Bhiri, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine a justifié lundi soir 3 janvier lors d'une conférence de presse son arrestation par « des soupçons de terrorisme dans le dossier ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise

Sans jamais directement mentionner le nom de Noureddine Bhiri, le ministre de l’Intérieur a donné des éclaircissements ce lundi sur les motifs de son arrestation ainsi que celle du cadre sécuritaire Fathi Baldi vendredi 31 décembre.

Il a justifié la décision d’assignation à résidence sur la base de la loi, le décret légiférant l’état d’urgence en Tunisie et a déclaré qu’il y avait bel et bien des soupçons d’atteinte à la sécurité nationale. L’affaire serait liée à l’octroi de passeports tunisiens et de certificats de nationalité pour des personnes recherchées par la justice, via l’ambassade tunisienne à Vienne ainsi qu’un certificat de nationalité délivrée à un individu ayant des parents syriens.

Sans donner plus de détail ni sur les auteurs de ces méfaits ou le cadre temporel pendant lequel ils auraient eu lieu, le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il y avait « suspicion de terrorisme » selon ses mots tout en précisant qu’il y a aussi de nombreuses tentatives de déstabiliser l’institution sécuritaire et que certaines, qui impliqueraient des agents du ministère, seraient transférées à la justice militaire.

Il a également précisé que les autorités avaient autorisé la femme de Noureddine Bhiri à lui rendre visite, contrairement aux dires de son épouse et qu’elle aurait refusé. Le parlementaire n’aurait aussi pas voulu être transporté à l’hôpital militaire pour être soigné, selon le ministre de l’Intérieur.

► À lire aussi : Tunisie: inquiétude autour de l'état de santé de Noureddine Bhiri enlevé devant son domicile

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne