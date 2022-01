Mali: le PSDA et Ismaël Sacko vent debout contre les propositions de la junte pour la transition

Assimi Goita, président de la transition au Mali (juin 2021). AFP - ANNIE RISEMBERG

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après l’annonce par la junte malienne d’une prolongation de la transition de cinq ans supplémentaires, c’est la « stupeur » au sein du Cadre des partis politiques pour une transition réussie, coalition de 100 partis et de 60 associations de la société civile. L’un de ses porte-parole, Ismaël Sacko, président du PSDA, le Parti social-démocrate africain au Mali, « rejette » ce chronogramme et demande aux Maliens de ne plus reconnaître les autorités de transition à partir du 27 février.