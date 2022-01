RDC: des soldats burundais sont-ils présents dans l’est du pays?

Des soldats congolais en patrouille, dans l'est du pays. (photo d'illustration). AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

L’armée congolaise affirme que les localités de Chakira et Nyamara, dans la province du Sud-Kivu, sont de nouveau sous son contrôle. Elle dit avoir mené une offensive contre la coalition des miliciens Gumino-Twigwaneho et leurs alliés présents dans ces villages depuis près d’une semaine. Selon l’armée, il s’agit d’une nouvelle rébellion qui aurait reçu l’appui des hommes armés venus des pays voisins. Des sources proches de cette coalition nient et accusent à leur tour l’armée de s’appuyer sur certaines milices nationales et étrangères. Une situation qui relance la question de la présence de l’armée burundaise sur le sol congolais.