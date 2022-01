Sénégal: les Lions reçus au palais présidentiel avant de s'envoler pour la CAN

Dernière ligne droite avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations de football, ce dimanche 9 janvier. Au Sénégal, l’équipe des Lions de la Teranga a été reçue mardi après-midi au palais présidentiel, pour la traditionnelle cérémonie de remise de drapeau par le chef de l’État, avant de s’envoler vers le Cameroun.

Avec note correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Tous vêtus de blanc, les Lions sont « prêts » selon leur capitaine, Kalidou Koulibaly qui a reçu le drapeau national. « Nous sommes honorés de recevoir l’étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain. Nous allons au Cameroun avec beaucoup d’ambition et d’envie, nous y allons avec la gagne afin que notre pays connaisse l’ivresse d’un grand soir de victoire en football et sur une grande compétition. »

Devant le chef de l’État, d’anciens joueurs de l’équipe nationale comme El Hadji Diouf ou Cheikh Seck, et des membres de la Fédération sénégalaise de football.

« Aujourd’hui, nous sommes à une étape cruciale dans ce que nous appelons tous cette quête permanente du football sénégalais, cette quête de trophée, insiste le président de la fédération, Augustin Senghor. Monsieur le président, nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous ramener à vous et au peuple sénégalais, je vous remercie. »

Les supporters du club du Casa Sports, gonflés à bloc, sont venus encourager leurs champions. Malamine Tamba président du comité « Allez Casa ». « C’est un moment symbolique. C’est pour rappeler qu’ils ne sont pas seuls les Lions, ils sont avec 16 millions de Sénégalais avec eux. Et il y a beaucoup d’attentes vis-à-vis d’eux. Ce n’est pas pour leur mettre la pression. C’est juste pour transmettre des énergies positives. Forza les Lions. »

Et rendez-vous le 10 janvier pour le premier match du Sénégal face au Zimbabwe.

