Coronavirus: à Madagascar les autorités renforcent la surveillance des gestes barrière

A Madagascar, les autorités renforcent l'application des gestes barrière dans certaines régions pour lutter contre le coronavirus. Alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter ces dernières semaines, dans la région de la capitale, Antananarivo, le préfet a annoncé la reprise des travaux d'intérêt général pour les habitants qui ne respectent pas les mesures sanitaires, notamment le non-port du masque. Des mesures que les Tananariviens peinent à respecter.

avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Balayer les rues, nettoyer les marchés ou encore aider au curage des canaux, telles sont les sanctions que risquent ceux qui ne portent pas leur masque dans la rue ou tout autre lieu public.

Dans le quartier d'Analakely, en plein centre d'Antananarivo, Fara patiente à l'arrêt de bus, son masque dans les mains. « Je n'ai pas encore entendu les chiffres et les mesures prises concernant le coronavirus parce que je suis déjà préoccupée par le quotidien à chercher de l'argent. Je n'ai pas écouté les informations. On en a un peu marre de porter le masque surtout quand il fait chaud et il faut toujours un peu d'argent pour en acheter mais si c'est pour notre bien, on le fait. Les receveurs du bus ne sont pas stricts sur le nombre de personnes qui montent mais on n'a pas le droit d'entrer si on ne porte pas de masque. »

L'interdiction pour les bus de rajouter des strapontins et le respect de la distanciation sociale ont aussi été annoncés par le préfet d'Antananarivo.

A quelques centaines de mètres de là, au marché, ces mesures restent difficiles à appliquer, estime Sitraka, étudiant et vendeur de vêtements pendant son temps libre. « Cette augmentation de cas, ça nous fait très peur parce qu'ici on est collés les uns aux autres. C'est impossible de respecter la distanciation. Je garde toujours mon masque pour me protéger mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié les gestes barrières et la maladie. Quand les policiers arrivent, ils mettent leur masque et quand ils repartent, ils l'enlèvent à nouveau. »

Face au relâchement de ces dernières semaines, les autorités locales des régions Atsimo Atsinanana, dans le Sud-Est de l'île, et de l'Itasy, située à l'ouest de la capitale ont aussi annoncé sanctionner les habitants par des travaux d'intérêt général en cas de non port du masque.

