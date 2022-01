La société civile d'Uvira dénonce les incursions des soldats burundais en RDC

Vue aérienne de la ville d'Uvira en RDC (photo d'illustration). Photo MONUSCO/Abel Kavanagh

Dans l’est de la RDC, dans la province du Sud-Kivu, la société civile de la ville et du territoire d’Uvira dénonce depuis plus d’une semaine une énième violation de la frontière congolaise par les soldats de l’armée burundaise, à la poursuite des rebelles burundais de RED-Tabara, basés dans les moyens et les hauts plateaux qui surplombent Uvira.