Guinée: Mamadi Doumbouya dit qu’Alpha Condé peut se faire soigner dans le pays de son choix

L'ancien président guinéen Alpha Condé, en septembre 2019. (Image d'illustration) AP - Pablo Martinez Monsivais

Texte par : RFI Suivre

En présentant ses vœux au corps diplomatique, le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya a réitéré son intention de conduire une transition apaisée et inclusive. Il a demandé à ses interlocuteurs d’être les porte-voix de son pays auprès de leur gouvernement et a dit que son prédécesseur Alpha Condé pourra bientôt quitter son pays et aller se faire soigner dans un pays de son choix.