Mali: l’opposition réclame des élections dans des délais rapides

Photo du dépouillement de l'élection présidentielle malienne du 18 août 2018 à Bamako. (Image d'illustration) AP - Annie Risemberg

En marge de la visite au Mali du médiateur de la Cédéao, Goodluck Jonathan, un grand nombre de partis politiques et d'associations se sont réunis, ce mercredi 5 janvier 2022, pour exprimer leur rejet du chronogramme prévoyant une prolongation de la transition de cinq ans. Au cours d'une conférence de presse unitaire pour défendre « les principes démocratiques du pays », ils demandent un retour à l'ordre constitutionnel par la voie d'élections dans les délais les plus courts possible.