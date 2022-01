RDC: les soupçons de détournement autour des Jeux de la Francophonie font polémique

Le stade Tata Raphaël utilisé pendant les Jeux de la Francophonie à Kinshasa en 2022 est actuellement en réhabilitation. Le voici en 2016. © JUNIOR KANNAH/AFP

Les 9es Jeux de la Francophonie sont programmés pour août 2022 à Kinshasa. Les autorités congolaises restent confiantes en dépit de nombreux retards accumulés. En plus de ces retards qui inquiètent de plus en plus, l’attribution de plusieurs marchés fait également parler à Kinshasa.