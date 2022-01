RDC: une rentrée académique dans la tourmente avec un appel à la grève

Université de Kinshasa, RDC. Wikimedia/Humprey J. L. Boyelo

RFI

La première rentrée académique, avec le basculement des universités publiques vers le système LMD (licence - master - doctorat), s’est déroulée ce mercredi 5 janvier 2022, dans la tourmente. Les professeurs, chefs de travaux et les assistants d’enseignement ont entamé leur grève sur fond de revendications salariales. Depuis plusieurs mois, les membres de ce corps d’élite disent avoir perdu 40% de leur pouvoir d’achat à cause de la dévaluation de la monnaie congolaise et des retenues fiscales. Le gouvernement appelle à la reprise de travail en attendant des négociations.