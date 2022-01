Au Mali, la présence d’instructeurs russes confirmée à Tombouctou

Plusieurs dizaines de militaires russes se déploient actuellement dans la ville de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Officiellement, il s'agit « d'entraîner » l’armée malienne et d’autres soldats sont encore attendus alors même qu'ils seraient déjà plusieurs centaines au Mali.

Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

D’un ton laconique, une source militaire malienne confie « Ça s’appelle le service après-vente. Nous avions acquis du matériel militaire auprès de la Russie et des instructeurs russes sont à Tombouctou pour former nos troupes. Où est le problème ? » Notre interlocuteur ne veut pas donner de chiffres et autres détails.

Formateurs

La présence de militaires russes à Tombouctou est également confirmée de source indépendante. Les témoins les ont vus au volant d’un véhicule, non loin du camp militaire des Forces armées maliennes (Fama), non loin de la base libérée le mois dernier par les militaires français de l’opération Barkhane. Le rôle de ces instructeurs russes pourrait être notamment la formation de Maliens pour piloter des hélicoptères récemment achetés en Russie.

Si pour le moment, nos différentes sources s’accordent à dire qu’à Tombouctou, il s’agit bien s’instructeurs russes présents, ailleurs sur le territoire national, les avis divergent. La ligne officielle ici est claire : il n’y a que des instructeurs russes sur le terrain. Faux, rétorquent plusieurs autres pays européens et des sources locales.

Des mercenaires aussi

Des mercenaires de la société privée russe Wagner seraient bien dans des localités maliennes, notamment au centre où l’armée renforce ses positions. D’après nos informations de cette semaine, l’armée malienne a vigoureusement protesté lorsqu’un avion étranger a survolé à basse altitude l’un de ses camps non loin de Mopti.

