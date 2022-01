Burkina Faso: le grand oral du Premier ministre Lassina Zerbo devant les députés

Le Premier ministre burkinabè Lassina Zerbo est face aux députés depuis ce vendredi matin pour décliner son discours de politique générale qui dévoile les grandes lignes de son gouvernement.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Les efforts de développement entrepris par le Burkina Faso ont été ralentis par une situation sécuritaire extrêmement préoccupante, a rappelé Lassina Zerbo face aux députés. Les actions de son gouvernement vont donc s’articuler autour du retour de la paix et de la sécurité.

Les forces de défense et sécurité réclament des gestes rapides et audacieux et le gouvernement va agir, promet le Premier ministre, afin de permettre aux populations de rejoindre sans crainte leurs régions d’origine, mais aussi pour assurer le retour à une vie économique et sociale dans ces localités.

Face à la propagation du Covid-19, Lassina Zerbo assure que son gouvernement mettra l’accent sur le renforcement des mesures barrières et l’intensification de la vaccination.

Dans le cadre de la gestion des affaires publiques, le chef du gouvernement promet une lutte « implacable » contre la corruption et les crimes économiques. Les agents de l’État seront récompensés sur la base du mérite afin d’améliorer les performances de l’administration.

Construction d’infrastructures routières, mécanisation de l’agriculture, construction de centrales solaires, réduction du train de vie de l’État, les futurs chantiers sont nombreux. « Nous sommes un gouvernement de combat, un gouvernement de guerre avec des objectifs très clairs », a conclu le Premier ministre Lassina Zerbo, en lançant un appel à tous les Burkinabè à se mobiliser pour la mise en œuvre de ce programme.

