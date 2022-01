Éthiopie: une frappe de drone fait 56 morts dans un camp de déplacés du Tigré

Des drones de combat turcs Bayraktar TB2, le modèle-phare de Baykar, le 16 décembre 2019, dans la partie turque de l'île de Chypre. © Birol BEBEK / AFP

La province est en guerre depuis plus d'un an face au gouvernement d'Addis-Abeba. Et malgré les récentes annonces d'arrêt des combats du Premier ministre d'Abiy Ahmed, l'armée éthiopienne continue ses frappes de drones.