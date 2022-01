Anniversaire amer pour les 110 ans de l'ANC en Afrique du Sud

Le Congrès national africain fêtait ses 110 ans samedi, à Polokwane, dans la province du Limpopo dans le nord du pays. Au pouvoir depuis 1994, l'ANC traverse des turbulences : corruption, dissidence, échec électoral... Autant de maux qui ont été évoqués frontalement lors du discours du président Cyril Ramaphosa.

Avec notre correspondant à Johannesbourg, Romain Chanson

Le chef du parti, le président de la république sud-africaine Cyril Ramaphosa, s'exprimait devant une tribune clairsemée. Il a dressé le portrait d'un parti en proie à des luttes internes qui menacent le pays tout entier.

Aussi, c'est un discours de combat qu'il a livré. Un combat contre ceux qui, au sein de son parti, s'opposent au changement qu'il essaie d'incarner, être celui qui débarrasse l'ANC de la corruption : « Le changement que nous avons entrepris est attaqué à différents niveaux, par des actes de déstabilisation institutionnelle et sociale. »

Cyril Ramaphosa fait référence à la corruption, la capture d'État mise en évidence dans le rapport anti-corruption Zondo, publié cette semaine, et qui accable l'ancien président Jacob Zuma (2009-2018). Il évoque aussi les émeutes de juillet qui ont suivi son arrestation et qui ont fait plus de 300 morts et de nombreux dégâts. Ramaphosa appelle à résister : « Nous devons défendre nos progrès démocratiques contre les tentatives d'affaiblir l'ordre constitutionnel et de déstabiliser notre démocratie. »

À la fin du discours, Gwede Mantashe, le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, a relayé une forme de malaise. « Certains me demandent, que célébrons-nous ? Il y a des problèmes par-ci, des problèmes par-là... Eh bien nous célébrons le fait d'avoir franchi le cap des 110 ans », a-t-il dit.

Avec cet anniversaire, l'ANC tourne la page d'une année chaotique où il a subi le plus lourd revers électoral de son histoire. Il s'agissait peut-être avant tout d'enterrer 2021.

