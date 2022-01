CAN 2022: d'anciennes gloires du ballon rond se retrouvent à Yaoundé pour la paix et contre le racisme

Dans quelques heures, commencera la CAN au Cameroun. À cette occasion, d'anciennes gloires du football se sont retrouvées à Yaoundé ce vendredi 7 janvier afin de réunir le maximum de personnes qui permettront de faire passer des messages de paix et de respect tout au long de la compétition.

Rigobert Song Bahanag l’ancien capitaine des « Lions indomptables » du Cameroun, celui qu’on appelle localement « Capitaine courage » était au musée National de Yaoundé en compagnie de plusieurs autres joueurs de renom, et de représentants des fédérations sportives. Sur des airs de musiques locales tous ont voulu parler de la paix, du racisme et de la discrimination dans et en dehors des stades.

En passant par le sport, les gens vous écoutent mieux, le sport d’abord c’est une éducation... De grandes stars des «Lions indomptables» lancent un message de paix pour la CAN Fabien Essiane

