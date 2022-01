CAN 2022: «Quand on est footballeur, on rêve de devenir Samuel Eto'o ou Rigobert Song»

De jeunes joueurs du club des Semences olympiques de Yaoundé, au Cameroun, lors d’un entrainement de foot, le 06 janvier 2022. © François Mazet/RFI

Texte par : RFI Suivre

Cinquante ans après la première, la CAN revient au Cameroun à partir de ce dimanche 9 janvier et du match d’ouverture entre les Lions indomptables et le Burkina Faso, à 17h. La fête du football africain est l’occasion pour les jeunes Camerounais de voir leurs idoles et les grands joueurs du continent. Reportage au club des Semences olympiques, à Yaoundé.